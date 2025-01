Romatoday.it - Il Campidoglio stanzia mezzo milione di euro per spiegare ai romani la Ztl fascia verde

Leggi su Romatoday.it

L’accensione dei primi varchi si avvicina. 50 verranno attivati in primavera, altri 30 entro l’estate con l’obiettivo di averne 143 funzionanti entro il 2026. Parliamo dei varchi elettronici che monitoreranno i veicoli in entrata e in uscita dalla Ztldi Roma. Sarà una rivoluzione.