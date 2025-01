Milanotoday.it - Il bistrot che vuole rendere sexy la cucina vegana ha aperto in un hotel di lusso di Milano

Leggi su Milanotoday.it

Se c’è un peccato originale che ladeve ancora scontare, è quello di non essere sempre visivamente accattivante. Interessante sotto il profilo gastronomico — certo — buona per la salute di chi mangia come per quella dell’ecosistema, ma non è forse la prima opzione che viene in mente.