Pordenonetoday.it - I salesiani cercano giovani per il Servizio civile universale

Leggi su Pordenonetoday.it

L’ispettoria “San Marco” Italia Nord Est deidi don Bosco e l’ispettoria ITV delle Figlie di Maria Ausiliatrice, da sempre attente aie promotori di progetti per il, per il 2025-26 hanno ottenuto il finanziamento del Progetto “Tutti in Cortile.