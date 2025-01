Anteprima24.it - I Carabinieri sequestrano un opificio in Irpinia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Nucleo Forestale di Marzano di Nola, nell’ambito di controlli mirati volti alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, denunciavano l’amministratore di una società per gestione illecita di rifiuti.Nello specifico, i militari operanti, in sinergia con i colleghi dell’Arma competente per territorio, accertavano che il titolare di un’azienda esercitava l’attività meccatronica in assenza delle obbligatorie autorizzazioni alla gestione delle acque reflue industriali. Inoltre, i militari intervenuti, durante l’ispezione dei locali adibiti alla lavorazione, rinvenivano contenitori di liquidi utilizzati, che riportavano pittogrammi che identificavano il prodotto come altamente inquinante.Alla luce di quanto riscontrato, iprocedevano a deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino il titolare dell’per violazioni al Testo Unico Ambientale, procedendo a porre sotto sequestro l’intera attività imprenditoriale.