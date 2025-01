Ilfattoquotidiano.it - “Ha iniziato a soffocare e ad avere difficoltà respiratorie”: influencer di 27 anni muore al ristorante

Era a cena con la sua famiglia in undi New York, quando, all’improvviso, avrebbea causa di un boccone di traverso e, quindi, ad accusare. Sarebbe questa la causa che avrebbe portato al decesso di Carolar Acosta,di 27da circa 7 milioni di follower, morta lo scorso sabato, 3 gennaio.Conosciuta con il nome di ‘Killadamente‘, Acosta era molto seguita sui social, dove raccontava la sua vita e i suoi problemi, soprattutto quelli relativi alla sua adolescenza. Un periodo in cui la giovane content creator spiega di essere stata costantemente bullizzata a causa del suo peso. Ed è proprio grazie ai suoi messaggi sulla body positivity e contro gli stereotipi legati al fisico che la 27enne era diventata sempre più popolare su Instagram e TikTok.