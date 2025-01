Perugiatoday.it - Gran Tour Perugia, un weekend per tre: le proposte

Tre le visite guidate targateche prenderanno il via questo fine settimana. Si andrà alla scoperta della via degli oratori per poi spaziare nel mondo dell’arte (e non solo) andando a conoscere più da vicino l’opera e la vita del visionario Gerardo Dottori e le meraviglie esposte.