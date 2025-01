Unlimitednews.it - Gli stranieri trainano il turismo nel 2024

ROMA (ITALPRESS) – Ilcresce anche nel, grazie soprattutto all’apporto degli. Una stima del Centro Studi di Firenze per AssoConfesercenti parla di 458 milioni di presenze, in aumento del 2,5% sul 2023. Nel corso dell’anno, l’economia nazionale ha evidenziato qualche segnale di rallentamento, legato in particolare alle dinamiche inflattive e al conseguente aumento dei prezzi, soprattutto nel settore dei servizi, non solo in Italia ma anche nelle principali destinazioni turistiche del mondo. Ilinterno, caratterizzato da una lunga fase di rallentamento collegata probabilmente alla perdita del potere di acquisto, potrebbe infatti chiudere con una flessione stimata del 3% di arrivi. In netta controtendenza l’andamento dei visitatori, che presenta una crescita del 7%.