Giustizia | Colucci M5s ' separazione carriere indebolisce garanzie cittadini'

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Ladelleè incompatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e con gli obblighi che l'Italia ha assunto in ambito europeo. Il Ddl spezza l'unità della magistratura e la sua unitaria cultura giuridica. Il sistema giudiziario diviene così vulnerabile alle ingerenze della politica". Lo ha detto il deputato M5S Alfonso, capogruppo in commissione Affari Costituzionali, illustrando la pregiudiziale M5S di costituzionalità al Ddl per ladelle."L'unità della magistratura non è, infatti, un mero aspetto organizzativo: è il presupposto fondamentale per garantire che tutti isiano veramente uguali davanti alla legge. Con questo provvedimento, invece, il Pubblico Ministero si allontana dalla unitaria funzione pubblica della giurisdizione e si trasforma progressivamente in "superpoliziotto", non sarà più parte disinteressata all'esito del giudizio: iperderanno così il proprio diritto al giusto processo nel quale il pubblico ministero ricerca la verità processuale e raccoglie le prove anche a favore dell'indagato", ha spiegato