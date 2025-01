Parmatoday.it - Girava con un coltello in macchina: 27enne nei guai

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Parma, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio della zona pedemontana, hanno messo in campo un dispositivo rinforzato, con uomini e donne in uniforme, volto alla prevenzione e contrasto dei reati in genere.