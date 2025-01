Ilgiornaleditalia.it - Genova, a 14 e 15 anni rapinano un ragazzino con spray al peperoncino e coltello, denunciati dalla polizia

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

I responsabili sono due giovanissimi rampolli di famiglie agiate. Il colpo era avvenuto in una via del centro quando i negozi erano ancora aperti Uno armato di, l’altro dial, hanno aggredito, minacciato e rapinato un minorenne che stava camminando in una via del ce