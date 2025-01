Palermotoday.it - Furto in una tabaccheria all'Uditore: rubati soldi, sigarette e pure i biglietti dell'Amat

Hanno distrutto saracinesca e serrature per poi sfondare la porta e svaligiare una. Unè stato messo a segno la scorsa notte in via, nell'omonimo quartiere, ai dannia rivendita Nacci che si trova all'angolo con via Leonardo da Vinci. "Dobbiamo ancora completare.