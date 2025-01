Iltempo.it - "Freddo, pioggia e neve", Giuliacci indica i giorni del ribaltone meteo

del tempo in arrivo. ", gelo ein vista dopo la pausa poco invernale ancora in atto": il colonnello Marioaffida a un video le sue previsioniper i prossimie le tendenze fino al 20 di gennaio. Dopo le feste, l'inverno morde. Cosa ci aspetta giovedì 9 gennaio e per il giorno seguente? Continua la fase atlantica, spiega ilrologo sul canale YouTube, ossia "solo al nord e deboli piogge su Lombardia, Triveneto, regioni tirreniche, Levante Ligure" ma anche "deboli nevicate sulle Alpi". Ma la svolta è vicina. Già, perché "tra sabato 11 e martedì 14 gennaio" ci aspetta una "decisa fase invernale con venti gelidi dai Balcani che porteranno piogge anche abbondanti al Sud, nevicate fino a bassa quota su Marche, Abruzzo Molise, Campania - quiabbondanti -, Lucania e Calabria".