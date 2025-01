Ilnapolista.it - Frattesi, l’Inter chiede 50 milioni. E se giocava, quanti ne chiedeva? 200?

50. E seneva??Ieri sera il giornalista Paolo Bargiggia ha lanciato una notizia di calciomercato su X a proposito di una proposta del Napoli inviata al. De Laurentiis avrebbe offerto 40per il centrocampista neroazzurro Davide.In effetti il giocatore vive una condizione di malessere in casa Inter dove ha il ruolo di riserva di lusso che gli sta strettissimo. Il Corriere della Sera ne scrive oggi:“Sogna il ritorno nella capitale dove, a Trigoria, verrebbe accolto trionfalmente da figliol prodigo (essendo cresciuto nelle giovanili giallorosse).finora ha fatto muro davanti ai malumori manifestati per interposta persona, vale a dire l’agente del centrocampista, e ha rilanciato con la richiesta quasi provocatoria di 50per concedere il via libera alla partenza”.