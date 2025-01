Quotidiano.net - Fotografa che lavorava con Sala, 'spero non accada più'

"Sono al settimo cielo nel sapere Cecilia libera, è una grandissima gioia. Sono contenta per lei e la sua famiglia. Sono dispiaciuta per ciò che le è accaduto eche non succeda mai più". Così Maryam Rahmanian, lairaniana che ha lavorato con Cecilianegli ultimi reportage a Teheran, commenta all'ANSA la liberazione della giornalista italiana.