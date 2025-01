Liberoquotidiano.it - Fnopi: "Da Istat il codice Ateco per le professioni infermieristiche"

Roma, 8 gen. (Adnkronos Salute) - Nella sua ultima revisione dei codici(nuovi codici delle attività economiche), l'ha finalmente sciolto il nodo dellesanitarie non mediche, finora riunite sotto un unico generico(89.90.29 ‘Altre attività paramediche indipendenti n.c.a'). Lo rende noto, la Federazione nazionale ordinispecificando che il nuovo86.94.01 ‘Attività' è entrato in vigore con l'inizio del 2025. Le, divenute intellettuali con la creazione degli ordini professionali del 2018 - con l'obbligo di laurea e di iscrizione all'albo per l'esercizio professionale - sono state quindi riclassificate, come chiesto dallaè la classificazione delle attività economiche adottata dall'per finalità statistiche, per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali - spiega una nota - Viene inoltre utilizzata dall'Agenzia delle Entrate ai fini fiscali, quale, per esempio, la definizione della redditività del forfettario o, nel periodo pandemico, a selezionare quali attività potessero proseguire la propria attività nonostante il lockdown.