Figlio fugge in pigiama | violenze e litigi in famiglia 59enne allontanato dalla casa

Pescara - Dopo un anno di abusi domestici, una donna denuncia il compagno: i carabinieri intervengono su ordine del pm per fermare le aggressioni. Si conclude un lungo periodo di tensioni e soprusi per una 52enne residente a Città Sant’Angelo, che ha trovato il coraggio di denunciare il compagno di 59 anni, di origini camerunensi, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati. In seguito alla denuncia, le autorità hanno disposto per l’uomo l’allontanamentofamiliare e il divieto di avvicinamento alla donna. Le indagini sono partite dopo l’ennesima lite domestica, culminata con la fuga di uno dei figli minori, ancora vestito con il, nel tentativo di allontanarsi dalle continue tensioni. La misura d’urgenza è stata emessa dal pubblico ministero e immediatamente eseguita dai carabinieri locali il giorno dell’Epifania, ponendo fine a una situazione insostenibile per lacoinvolta.