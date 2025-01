Liberoquotidiano.it - Fieg e Upa insieme per la valorizzazione del dato unico “Digital&Print”

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si è tenuto oggi a Milano l'incontro fra il Presidente dellaAndrea Riffeser Monti e il Presidente di Upa Marco Travaglia con l'obiettivo di avviare una collaborazione delle due associazioni per ladel“Digital&Print” dei giornali, anche ai fini della pianificazione pubblicitaria. L'iniziativa tiene conto della definizione da parte di Audicom del percorso per la realizzazione della “Ricerca Integrata”, con l'intento di dare adeguato peso ai lettori press ed agli utenti unici del web. La struttura della nuova “Ricerca Integrata”, già definita da Audicom, sarà caratterizzata dal“Digital&Print”, disponibile per tutti gli editori che operano sui due mezzi.ed Upa, con riferimento al ““Digital&Print” disponibile per tutti gli editori che operano sui due mezzi, hanno convenuto di avviare iniziative per lae per la sensibilizzazione del mercato a questa importante novità.