Temporeale.info - Fiat Panda ad un prezzo mai visto, è corsa all’acquisto

Leggi su Temporeale.info

Il 2025 si apre con un’offerta davvero interessante per la, auto che si è confermata al primo posto tra le più vendute dello scorso anno Il 2024 è stato un anno alquanto altalenante per il mercato dell’auto in Italia. Tra picchi di vendite, soprattutto nel mese di giugno con la disponibilità degli incentivi . L'articoload unmai, èTemporeale Quotidiano.