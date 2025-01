Ilgiorno.it - Fiamme e fumo al Quinto Quarto di Monza: corto circuito nella notte

Leggi su Ilgiorno.it

, 8 gennaio 2025 – Le, per fortuna poche, e soprattutto ilsono partiti in piena. "Se ne è acun vicino, erano le 4.30 circa" racconta Nico, vulcanico titolare. Principio di incendio questaal, apprezzatissimo ristorante di cucina romana di via Col di Lana, un angolo di Colosseo nel cuore del quartiere San Biagio. Colpa di unalla canna fumaria, che ha richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco con autopompa, autoscala, autobotte e vettura del funzionario di guardia. Sul posto anche gli uomini della questura e agenti della polizia locale, che hanno parzialmente bloccato la strada. Dopo un paio d'ore di intervento, i pompieri hanno risolto il problema impedendo che lesi potessero propagare. "Toccherà tenere chiuso il tempo necessario a bonificare dai fumi e ripristinare tutto, i pompieri sono stati rapidi e molto efficienti" fanno sapere da locale.