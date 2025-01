Liberoquotidiano.it - Farmaceutica, Giancarlo Benelli è il nuovo Head of Europe di BeiGe

Roma, 8 gen. (Adnkronos Salute) -è stato nominato Senior Vice President eofdine Ltd, azienda oncologica globale che intende cambiare il suo nome in BeOne Medicines Ltd. Effettiva dal 1 gennaio, la nomina – si legge in una nota - rafforzerà l'impegno dell'azienda a portare farmaci di grande impatto a un maggior numero di pazienti in tutta Europa. “Siamo lieti di dare ail nostro benvenuto inne e nel nostro percorso di trasformazione che consoliderà il nostro posizionamento globale di innovazione in oncologia - afferma John V. Oyler, Co-fondatore, presidente e Ceo dine -porta con sé una vasta esperienza e un curriculum comprovato nell'industriache saranno fondamentali per continuare a far crescere la nostra presenza in Europa guidata dal nostro ufficio di Basilea, in Svizzera.