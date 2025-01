Ilgiorno.it - Fara Olivana con Sola, furto in chiesa: bottino da 25mila euro

con, 8 gennaio 2025 – Una comunità ferita, che ora spera nel buon esito delle indagini dei carabinieri. Da giorni aconnon si parla che delcompiuto da ignoti nellaparrocchiale di, dedicata a San Lorenzo Martire, con uningente di circa. I malviventi sono fuggiti dopo essersi impossessati di pissidi, calici e altri oggetti in oro. Il colpo risale a qualche giorno fa. Per entrare nel luogo di culto i ladri hanno scardinato una porta sul retro dell’edificio che dà accesso sul coro. Una volta all’interno, sono riusciti ad aprire, forzandola, una porta in ferro, introducendosi nella sacrestia. Cassaforte Lì hanno frugato in cassetti, armadi, credenze e hanno arraffato tutto quanto di prezioso hanno trovato: calici d’oro, pissidi e ostensori.