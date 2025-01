Calcionews24.com - FANTACALCIO – QUANDO TI DICE BENE

Leggi su Calcionews24.com

Ilsorprende sempre.Tutti sanno che se nessun vero bomber gioca la giornata a causa delle partite rinviate per la Supercoppa, bisognerà far posto nelle formazioni titolari ai terzi e ai quarti slot d’attacco. Uno su tutti: Joel Pohjanpalo, gettonatissimo a inizio anno per il ruolo di comprimario a fianco dei big, ma che come .