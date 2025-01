Oasport.it - F1, Stefano Domenicali: “Imola in futuro potrebbe rientrare nella logica delle rotazioni, ma non con Monza”

Leggi su Oasport.it

Quando mancano poco più di due mesi al Gran Premio d’Australia che inaugurerà il Mondiale 2025, la Formula Uno sta già pensando aled uno dei temi caldi in vista del 2026 è legato al calendario. L’Italia ad oggi ha il privilegio di ospitare due tappe del campionato, conche ha rinnovato recentemente fino al 2031, mentre il contratto discade quest’anno ed il prolungamento sembra tutt’altro che scontato.“Il contratto conè stato rinnovato con degli importanti impegni in termini di lavori di ammodernamentoinfrastrutture. Quello che è stato fatto alo scorso anno è stato soltanto un primo passo necessario. Il concetto che avere la fortuna di essere considerato un luogo storico non vuol dire che deve restare vecchio. Storico è un valore solo se proiettato al“, il commento diin un’intervista concessa ad Autosprint.