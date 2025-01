Oasport.it - F1: il Gran Premio di Spa-Francorchamps ancora in calendario! Ma non in tutte le annate…

Ildel Belgio, sull’iconico circuito di Spa-, rimarrà neldi F1 anche per i prossimi anni, ma non inle annate: è questa la notizia che arriva dopo l’ufficialità del rinnovo di contratto fra Liberty Media e gli organizzatori del GP.La corsa sarà innel 2026, 2027, 2029 e 2031: non facendo quindi parte del Mondiale di Formula Uno nel 2028 e nel 2030.Il tracciato leggendario, che comprende segmenti mitici come la salita dell'”Eau Rouge e Raidillon” e il rettilineo del Kemmel, è stato uno dei primi a fare parte dei calendari planetari della F1, come detto dal CEO di Liberty Media, Stefano Domenicali: “Spa-non ha bisogno di definizioni: è semplicemente amata da tutti. Dai piloti, dai tecnici e dai tifosi. Nel corso della sua storia ha visto materializzarsi alcuni momenti storici del motorsport (sorpasso Hakkinen-Schumacher, anno 2000, con in mezzo Zonta da doppiato, ndr).