Ferraratoday.it - Ex Amga, ci siamo: iniziano i lavori di riqualificazione dell'area abbandonata

Leggi su Ferraratoday.it

Partiranno lunedì 13 gennaio le attività di cantiere all’Ex(le foto di come diventerà). Sono infatti stati affidati idi bonifica relativi al sito denominato di via Bologna (ai numeri civici 12, 15 e 17). L’intervento di bonifica e di messa in sicurezza è finanziato con fondi Pnrr.