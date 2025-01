Anteprima24.it - Episodio al Pronto Soccorso all’Epifania, il chiarimento del management dell’ospedale Sa Pio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiSi trasmette la risposta fornita dalSan Pio al sindaco Clemente Mastella circa l’, che ha avuto risalto mediatico in questi giorni (LEGGI QUI): “Si precisa che il paziente di 87 anni è giunto inin data 03/01/2025 alle ore 23:40 per febbre da 3 giorni a domicilio, è stato prontamente e compiutamente assistito dal personale medico e paramedico fin dal suo ingresso incosì come emerge dal verbale di. Il paziente al suo arrivo in PS è stato sottoposto ad elettrocardiogramma, ad esami ematochimici ed ancora a TAC torace mostrante una polmonite bilaterale. Per quanto diagnosticato il paziente ha praticato fin dall’ingresso in PS l’opportuna terapia medica con evidente miglioramento graduale delle condizioni cliniche generali.