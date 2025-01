Riminitoday.it - Entra nel vivo il cantiere al Marano per la realizzazione della nuova rotatoria

Leggi su Riminitoday.it

no neli lavori per lasu viale D’annunzio all’incrocio con viale Angeloni, in zona. Da mercoledì, 8 gennaio, gli operai sono al lavoro per la predisposizione delche, entro la prossima primavera, porterà alladi questa.