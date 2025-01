Quotidiano.net - Enrique Márquez arrestato in Venezuela: accuse contro il governo Maduro

, ex candidato del partito Centrados alle elezioni presidenziali del 28 luglio scorso in, è statodagli agenti della sicurezza dello Stato. Lo ha comunicato sui social - come riporta l'agenzia Efe - la formazione antichavista Voluntad popular secondo cui si è trattato di un "rapimento". Sotto accusa ildel presidente Nicolásper aver compiuto "un'ondata di sparizioni di leader e attivisti dei diritti umani". Ex vicepresidente del Consiglio Elettorale Nazionale (CNE) ed ex deputato,ha chiesto in numerose occasioni la pubblicazione dei verbali delle votazioni di luglio e ha respinto la sentenza della Corte suprema di giustizia che ha convalidato la rielezione di