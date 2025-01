Secoloditalia.it - Elon Musk campione del mondo anche del videogame “Diablo IV”: obiettivo, salvare l’umanità…

Leggi su Secoloditalia.it

Come se non bastassero i successi di Tesla e SpaceX, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale xAI, le migliaia di post su X o l’attivismo al fianco di Trump,può vantare adesso un nuovo titolo, per lui forse altrettanto appagante. L’imprenditore sudafricano infatti ha annunciato di essere diventato uno dei migliori giocatori ‘al’ di ”IV,” unfantasy di impronta dark per il quale sembra avere davvero perso la testa. Di sicuro, vi ha perso centinaia di ore, spiega il Wall Street Journal, dal momento che per raggiungere il 150mo livello (partendo dal primo) serve una dedizione senza fine nel cercare elisir e abbattere mostri. Il tutto in appena 45 giorni.e la passione per ilIV”Va riconosciuto cheè da sempre ‘addicted’ ai videogiochi e in un filmato su X ha mostrato la sua capacità di superare un livello difficilissimo diin meno di due minuti (contro le ore che servirebbero a un giocatore normale).