Elezioni in Libano, Dal Ayoub Hitti: Non è possibile rimanere per più di 2 anni senza un capo dello Stato. Il problema è che ci ripetiamo dal 1990, senza soluzione di continuità con il ritorno sempre delle stesse persone

A costo di dormire in Parlamento fra giovedì e venerdì dovrà essere eletto il presidente del.Parola di Nabih Berri, presidente sciita del Parlamento libanese edel partito Amal, che sulle controversedi domani del nuovo presidente della Repubblica non intende aspettare oltre. Per sedere alla poltrona di Baabda, il successore di Michel Aoun, maronita ed exdimaggiore dell’esercito, dovrà ottenere al primo turno 86 voti, su 128 totali, pari alla maggioranza di due terzi.Dalla fine del mandato di Aoun il 31 ottobre 2022, l’Assemblea nazionale libanese non è riuscita a eleggere un presidente. L’ordinamento politico, seguito al Patto Nazionale del 1943, prevede che ilsia un cristiano maronita, mentre la guida dell’esecutivo e del Parlamento, spettano rispettivamente a un musulmano sunnita e a uno sciita.