Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. La Sinalunghese scommette su Palacio e Celli

Prosegue il mercato dellache sta operando una sorta di rivoluzione tecnica per provare a inseguire una difficile ma non impossibile salvezza. Dopo gli arrivi di Dieme e Stefanazzi la società rossoblù ha annunciato ieri l’arrivo, anche se i giocatori hanno già esordito domenica, di due nuove pedine: il centrocampistae il difensore. Entrambi i giocatori hanno giocato lo scorso campionato a San Cataldo (Potenza) insieme a Stefanazzi e hanno conquistato l’accesso ai play off nazionali per la promozione in D. Jean MichellAlmiron, classe 1998, è un centrocampista centrale, nato in Uruguay è arrivato in Italia lo scorso campionato a San Cataldo e ha giocato la prima parte di questa stagione nelle fila del Paternicum, altra squadra dilucana. Juan MartinElias, classe 1993, è invece un difensore centrale.