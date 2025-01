Sport.quotidiano.net - Eccellenza, mercato e Coppa. Urbania: Sansepolcro è il prossimo avversario

Per il primo turno della fase nazionale tra le vincenti laItalia regionale l’affronterà la squadra delche domenica 5 gennaio allo stadio di Bastia Umbra ha battuto il Cannara per 1 a 0, in gol Bartoccini. In serie D si è chiuso il rapporto tra la Vigor Senigallia e il mister Aldo Clementi, quest’ultimo ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta casalinga di domenica contro il Castelfidardo. Il Chieti,del Fossombrone, oggi dovrebbe ufficializzare l’ingaggio del centrocampista Thomas Grandis, classe 1995 ex Campobasso e Nocerina, in partenza Andrija Balic, ex Udinese verso Civitanova. In Promozione ieri il portiere Nicolas Cantarini (’98) dalla Jesina alla Biagio Nazzaro. Il Fabriano ha stretto con il centrale Enrico Mistura. ampi