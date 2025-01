Sport.quotidiano.net - Eccellenza Coppa Italia. Massese, in palio la finale

"È una partita da dentro o fuori e io voglio restare dentro". Mister Pisciotta presenta così la delicatissima trasferta di oggi (ore 15) della suasul campo dei Mobilieri Ponsacco. Una partita delicatissima che permetterebbe ai bianconeri di strappare il pass ladi, competizione che concede alla vincitrice la promozione diretta in Serie D, contro una squadra che il 27 ottobre, in campionato, aveva messo in seria difficoltà i ragazzi di Massimiliano Pisciotta. Allora finì 1-1, con i pisani che sfiorarono più volte il vantaggio, impedito solo da un miracoloso Mariani. Adesso inc’è invece qualcosa in più rispetto ai tre punti, ma il mister zebrato non ha voluto appesantire i suoi con ulteriori pressioni e dopo la delusione del pareggio di domenica contro il Camaiore, condizionato da evidenti sviste arbitrali, ha preferito lasciare un lunedì di riposo a Buffa e compagni, che si presenteranno quindi alla sfida di oggi con un solo allenamento alle spalle: "I ragazzi – aveva detto in seguito all’1-1 contro i bluamaranto – si meritano un giorno in più di riposo.