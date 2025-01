Monzatoday.it - È morto Riccardo Rossi, il giovane naturalista erede di Barattieri

Leggi su Monzatoday.it

Viste le sue profonde conoscenze dal punto di vista ornitologico e faunistico in molti già lo avevano designato come successore ideale del geologo monzese Matteo, il grande conoscitore e paladino del Parco di Monza e figura di spicco del Comitato per il Parco e la Villa Reale