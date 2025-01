Ilfattoquotidiano.it - Due alpinisti inglesi scomparsi sull’Adamello: i loro zaini ritrovati all’interno di un bivacco

Sono statidi unglidei duedispersida ieri, segno che almeno in un primo momento i due avevano trovato riparo. I due– Aziz Ziriat, 36 anni, manager della fondazione benefica Palace for Life, e Samuel Harris, 36 anni, manager del Crystal Palace Football Club – hanno interrotto ogni comunicazione alle 14:18 del 1° gennaio, dopo aver inviato ai familiari una foto panoramica. La fidanzata di Ziriat, Rebecca Dimmock, ha raccontato alla Bbc: “Durante il giro volevano scollegarsi da tutto. Non mi è sembrato strano che non si facessero sentire. So che sono arrivati alla baita e che stavano bevendo vino rosso, ma lui ha detto che si gelava. Spero solo che si trovino in unin attesa dei soccorsi”. Dimmock, insieme a Saf Suleyman, un amico dei due, è arrivata a Tione per seguire da vicino le operazioni di ricerca.