Sport.quotidiano.net - Dopo il ko in Abruzzo. Un match sotto ritmo contro Roseto. Recanti sul mercato dopo l’addio di Fontana

"Non abbiamo tenuto il giustogara nella sfida". Lorenzo Andreani, capitano del Recanati, commenta il passo falso di domenica quando i leopardiani sono stati battuti 67-88 dagli abruzzesi. "Non bisogna poi farsi condizionare dalla classifica del, gli abruzzesi (sono sesti) – spiega Andreani – valgono molto di più: possono contare su 4 lunghi di categoria superiore e su esterni di valore". Sono anche da rilevare le percentuali a canestro molto alte degli ospiti. "questo punto di vista – spiega Andreani – loro sono riusciti a fare sempre punti registrando ottime percentuali". Invece i recanatesi hanno trovato più difficoltàquesto profilo. Ora si volta pagina. "Noi – spiega Andreani – dovremo affrontare tre gare con il coltello tra i denti, i punti in palioPorto Recanati, Ozzano e Matelica sono molto importanti perché si portano dietro anche nella fase successiva".