Documenti in Comune | Accorciamo i tempi

Da questo mese di gennaio, ila Sant’Angelo, non sarà più necessario prenotare un appuntamento per richiedere una serie di: certificati anagrafici, certificato di Stato civile, autenticazione della firma, autenticazione di copia. L’emissione della certificazione avverrà infatti a vista, salvo nei casi in cui, per il rilascio, si rendesse necessario effettuare una ricerca storica o digitalizzare i dati presenti esclusivamente nell’archivio cartaceo. In questo caso, però, sarà comunicata la data esatta dellastica per il rilascio. Continua invece la prenotazione tramite agenda digitale per il rilascio di tutti gli altri servizi anagrafici e di Stato civile. "Stiamo efficientando gli uffici – commenta il sindaco Cristiano Devecchi –. In campagna elettorale eravamo stati tirati per la giacca da tanti residenti per i lunghinecessari ad ottenere, per esempio, la carta di identità.