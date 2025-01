Ilgiorno.it - Dissapori tra condomini degenerano. Danno fuoco alla porta del vicino

Leggi su Ilgiorno.it

All’origine c’è quella che potrebbe essere catalogata come una “liteale”, ma gli effetti di questo contrasto hanno poi superato di parecchio il limite del confronto civile, sfociando in un tentativo di dardi un’abitazione. L’episodio è accaduto nei primi giorni dell’anno in via Casati a Castano Primo. All’origine dell’accaduto pare ci sia stato il cambio di inquilini in un appartamento, con al seguito tutta una serie di questioni collegate, fatto sta che dopo aver utilizzato con tutta probabilità benzina come attivatore della combustione, qualcuno ha pensato bene di appiccare ildi ingresso di un appartamento abitato da alcuni cittadini di origine nordafricana. Sono stati gli stessi residenti, in quel momento presenti nell’abitazione, ad accorgersi di quanto stava succedendo e, dopo aver avvertito i soccorsi, a spegnere le fiamme che avevano già avvolto il portoncino d’ingresso.