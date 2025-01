Diagnosi precoce schizofrenia, studio svela possibili marcatori nel sangue

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Larappresenta uno dei disturbi psichiatrici con maggiori ricadute in termini di qualità della vita per chi ne è affetto e di costi per la salute pubblica. Tuttavia, le cause di questo disturbo restano ancora oggi in gran parte sconosciute, di fatto rendendo difficoltosa anche l’individuazione dibiologici die .