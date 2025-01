Ilgiornaleditalia.it - Diagnosi precoce schizofrenia, studio svela possibili marcatori nel sangue

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ricerca italiana porta alla luce conoscenze che potrebbero dare un impulso innovativo allaRoma, 8 gen. (Adnkronos Salute) - Larappresenta uno dei disturbi psichiatrici con maggiori ricadute in termini di qualità della vita per chi ne è affetto e di costi per la salute