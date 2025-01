Terzotemponapoli.com - Di Napoli: “Scudetto? Il Napoli, senza le Coppe, ha la fortuna di preparare le partite senza …”

Di: ”Ilha questa grandediledover cambiare programma per le. L’Atalanta è concentrata sul campionato e l’Inter in Supercoppa ha pagato 20 minuti di blackout ma rimane la più forte”A commentare le notizie del giorno ai microfoni di ‘Maracanà’ su Tmw Radio, è stato l’ex azzurro Arturo Di. Queste le sue parole:, Atalanta e Inter: chi ha delle certezze maggiori e chi ha perso di più dopo Riad secondo Di?“Ilha questa grandediledover cambiare programma per le, l’Atalanta è concentrata sul campionato e l’Inter in Supercoppa ha pagato 20 minuti di blackout ma rimane la più forte”. Frattesi merita più spazio?“E’ un giocatore che può dare qualcosa in più, ma l’Inter comunque ha giocatori forti”.