Deschamps lascerà la Francia nel 2026 "Bisogna saper dire basta"

PARIGI () (ITALPRESS) – “anche, c’è una vita anche dopo”. Didierufficializza che al termine dei Mondiali della guida della nazionale francese. In un estratto dell’intervista che nella versione integrale andrà in onda su TF1 alle 13 di oggi, il ct che ha portato i blues sul tetto del mondo nel 2018 in Russia, spiega: “Sono qui dal 2012, il mio programma arriverà fino al Mondiale del, poi si fermerà lì perchè a un certo puntofermarsi. Ho lavorato e lavorerò con la stessa voglia e la stessa passione, sempre con l’obiettivo di mantenere laai massimi livelli. Ilmi sembra il momento giusto per. Nessuno vorrebbe mettere fine a una cosa bella, ma nelsaranno 14 anni da ct, va bene così e la cosa più importante per me è che laresti ai vertici mondiali così come ha fatto per tanti anni”.