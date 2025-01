Ilfattoquotidiano.it - Deschamps dice addio alla panchina della Francia: l’annuncio a sorpresa del commissario tecnico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Didiernon chiederà un nuovo prolungamento di contratto con la Federcalcio francese. Qualunque sia il percorsonazionale al prossimo Mondiale, ilterminerà il suo incaricoscadenza del suo contratto, nel 2026, quattordici anni dopo il suo arrivo income successore di Laurent Blancfine di Euro 2012. Lo riporta L’Equipe, secondo cuidaràoggi mercoledì 8 gennaio, durante il TG delle 13 su TF1.Secondo il quotidiano, il ct ha preso la decisione già da diversi mesi, ma ritiene che sia arrivato il momento di ufficializzarla per chiudere definitivamente il dibattito sul suo futuro. In questo modo potrà concentrarsi serenamente sulle due sfide che attendono i Bleus: la Nations League di quest’anno e, soprattutto, il Mondiale che si svolgerà il prossimo anno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.