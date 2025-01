Chietitoday.it - Cura della pelle: a Chieti e Pescara 1.000 studenti di 40 classi elementari coinvolti in un progetto di prevenzione gratuito

Leggi su Chietitoday.it

Uneducativo completamente, rivolto alle3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie dell'Abruzzo, che ha già raggiunto 25e 15 a, per un totale di circa 1.000: si tratta di "Euphidra for kids", un laboratorio che insegna ai bambini come prendersi.