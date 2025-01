Lanazione.it - Consiglio Provinciale e Consiglio Comunale aperti sulla nuova stazione Medio Etruria

Arezzo, 8 gennaio 2025 –Seduta congiunta diconvocata per giovedì 16 gennaio alle 15 nella Sala dei Grandi di palazzo della Provincialocalizzazione dellaferroviaria. È richiesta dalle 12 di giovedì 9 alle 15 di martedì 14 gennaio la prenotazione al relativo link della pagina web https://provincia.arezzo.it/-aperto-av-2025/ da parte dei rappresentanti di enti e istituzioni e dei cittadini, singoli o in rappresentanza di associazioni o comitati, che intendono intervenire in presenza, in modo da permettere un’adeguata organizzazione dei lavori consiliari. La seduta potrà essere seguita in diretta su https://provincia.