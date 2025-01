Concorso DSGA come vengono valutati i titoli? Punteggio massimo 30 punti

Leggi su Orizzontescuola.it

Fino al 15 gennaio è possibile presentare domanda di partecipazione alper funzionari ed EQ, ex. Le domande si presentano sul sito InPA o tramite l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” del MIM. Per partecipare è necessario essere in possesso di una laurea tra quelle indicate nell'allegato A del bando.L'articolo30