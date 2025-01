Quotidiano.net - Commissione Europea respinge richiesta di Trump: no al 5% del Pil per la difesa

Leggi su Quotidiano.net

"Non abbiamo questo obbiettivo di spesa nell'Ue". Lo ha detto una portavoce dellacommentando ladi Donalddi salire al 5% del Pil per ladegli alleati europei della Nato (la maggior parte dei quali fanno anche parte dell'Ue, ndr). "E' chiaro però che la minaccia della Russia ci spinge a fare di più ma non è solo una questione di quanto si spende ma di come si spende", ha aggiunto ribadendo che in Europa il livello di spesa militare ha toccato livelli record.