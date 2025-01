Ilgiorno.it - Cocquio Trevisago. Schiacciato dal camion dei rifiuti finisce in ospedale

(Varese)Infortunio sul lavoro ieri mattina a. Un giovane di 29 anni, operatore ecologico, è rimastodal furgone per la raccolta dei. L’incidente è avvenuto nella contrada San Bernardo, una via particolarmente ripida che collega le due frazioni di Caldana e di Cerro. L’allarme è scattato intorno alle 10, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’Sant’Anna di Como. Per fortuna le conseguenze sono state meno gravi di quello che si era temuto inizialmente: il ventinovenne, con traumi al bacino causati dallo schiacciamento, non era in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione il giovane, addetto alla raccolta dei, sarebbe sceso dal veicolo che poi si sarebbe mosso vista la pendenza della strada e lo avrebbe: a provocare l’infortunio si ipotizza un malfunzionamento del freno di stazionamento.