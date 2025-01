Romadailynews.it - Cina: Pechino, aeroporti aprono sportelli di servizio per viaggiatori stranieri

, 08 gen – (AgenziaXinhua) – Dall’inizio di quest’anno, nelle aree degli arrivi internazionali del Beijing Capital International Airport e del Beijing Daxing International Airport sono operatividione-stop. Glioffrono oltre 20 tipi di servizi essenziali in settori quali finanza, comunicazione, trasporti, cultura e turismo, assicurando aglila possibilita’ di viaggiare piu’ comodamente per svago, studio o affari. Ipossono recarsi agliper effettuare prelievi di contante con le loro carte bancarie, cambiare valuta e ricevere assistenza per scaricare le applicazioni locali di pagamento mobile.Possono anche acquistare carte SIM, accedere al Wi-Fi dell’aeroporto, personalizzare gli itinerari di viaggio ed effettuare prenotazioni per i siti turistici.