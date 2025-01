Romadailynews.it - Cina: mancano 30 giorni a Giochi asiatici invernali 2025

Pechino, 08 gen – (AgenziaXinhua) – Conto alla rovescia per idel30! Diamo un’occhiata in anteprima allo splendido Harbin Ice-Snow World, nel nord-est della, e scopriamo le incredibili caratteristiche dei. Pronti per la magia dell’inverno? Agenzia Xinhua